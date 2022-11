Nella notte tra il 3 e il 4 novembre un trasporto eccezionale chiude la statale 12

Maltempo: l’aggiornamento sulla situazione strade in Trentino

Le precipitazioni sono proseguite, a fasi intermittenti, anche durante tutta la giornata di oggi e al momento in Trentino nevica a quote superiori a 1300-1500 metri. Nel corso del pomeriggio si sono registrati in modo diffuso allagamenti, frane e smottamenti e cadute di alberi, in buona parte già risolti. In montagna, a quote superiori a […]