Covid-19, domenica 6 novembre nessun decesso e 161 casi

Covid-19, domenica 28 agosto nessun decesso e 266 casi

Non ci sono decessi per Covid-19 in Trentino domenica 28 agosto. I contagi registrati nelle ultime 24 ore, invece, riporta l’Apss, sono 266. Si registra un lieve aumento dei pazienti ricoverati, che al momento sono 77: ieri sono state accolte 7 persone in ospedale, a fronte di 2 dimissioni. Dei nuovi positivi, 261 sono risultati dai […]