Alla Filarmonica di Trento gli incontri “Invito all’ascolto”

Partirà martedì 8 novembre il percorso del ciclo d’incontri “Invito all’ascolto” organizzato dalla Società Filarmonica di Trento, per approfondire la conoscenza della musica e della cultura musicale attraverso riflessioni teoriche e ascolti, in un dialogo scorrevole e vivace condotto dal Direttore artistico, il dott. Antonio Carlini. Da più di vent’anni, infatti, la Filarmonica collabora con il corso di Storia della musica dell’Università della Terza Età e del Tempo Disponibile (Fondazione Franco Demarchi), istituzione delegata alla formazione permanente degli adulti e, anche nel 2022, ha deciso di inserire, all’interno del corso istituzionale, due cicli di concerti di cinque appuntamenti ciascuno.

Il primo dei cinque appuntamenti, previsto per martedì 8 novembre, vedrà sul palco di Via Verdi la messa in scena, con l’aiuto di canzoni, musiche strumentali e balli, di una delle pagine più coinvolgenti della storia del Trentino, dove ogni casa conserva memoria di un parente costretto a lasciare il proprio paese per andare a lavorare in terre lontane appartenenti all’immenso impero Austro-Ungarico. Le musiche qui proposte evocano un mondo europeo vastissimo dalle mille lingue e costumi tenuto unito da un’unica corona, quella degli Asburgo, un mondo qui descritto e rievocato da musiche ora tristi, ora nostalgiche, ma anche brillanti e capaci di restituire le meraviglie colte dagli occhi degli antichi trentini di fronte a mondi tanto diversi dalla loro patria.

Una co-produzione di Associazione ATTI e Fondazione AIDA con il patrocinio della Provincia autonoma di Trento. Regia di Flora Sarrubbo in scena con Diletta La Rosa e Oscar Bettini. Musiche dal Trentino, Tirolo e Transilvania a cura di Renato Morelli e Cantiere TTT.

A seguire: il pianoforte di Virginia Benini (15.11); il duo violino e pianoforte composto dai giovani Elisa Cecchini ed Enrico Rizzo (22.11); I Cavalieri del Cornetto: un concerto dedicato a un re degli strumenti musicali, il cornetto, spodestato, verso la fine del 1600 da un nuovo monarca, il Violino (29.11); il brillante repertorio novecentesco americano per fiati, interpretato dal Quadrophobia Wind Quartet.

Per informazioni sui biglietti e il programma dettagliato: www.filarmonica-trento.it/concerti/invito-allascolto .