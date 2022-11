Trasporto pubblico, venerdì 11 novembre sciopero

Concerto di Vasco Rossi, dall’app per i parcheggi alle corse aggiuntive dei treni: presentato il piano trasporti

Un’app smartphone per i parcheggi, navette per trasportare i fan e oltre 20 corse aggiuntive dei treni. E’ stato presentato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 2 maggio, il piano trasporti per il concerto di Vasco Rossi del 20 maggio a San Vincenzo. “La parte che riguarda trasporti, logistica e parcheggi sta avanzando così come […]