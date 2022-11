Monte Bondone Green Festival, Beppe Carletti e Yuri Cilloni nel segno dei Nomadi

Maltempo, rinviato il concerto di Carletti e Cilloni al Monte Bondone Green Festival

È stato rinviato a data da destinarsi di Beppe Carletti e Yuri Cilloni dei Nomadi che era in programma per il primo pomeriggio di sabato 22 ottobre, in chiusura dell’edizione 2022 del Monte Bondone Green Festival. Le cattive condizioni atmosferiche previste per la giornata di domani hanno spinto infatti gli organizzatori a rinviare in altra […]