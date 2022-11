Un oro al merito sportivo per Amos Mosaner

Mondiali di curling, gli azzurri devono tornare alla vittoria per sperare

Giornata negativa per la nazionale italiana al Mondiale di Curling, in svolgimento in questi giorni a Calgary, in Canada. Gli azzurri, in campo con il quartetto tutto “cembrano” composto da Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella, sono infatti stati battuti sia dai padroni di casa del Canada che dalla Russia, e vedono […]