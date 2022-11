Il Garda trentino in onda su Sky, con il nuovo format del gastronomo Giorgione Barchiesi 

Il Camper vaccinale alla Fiera di San Michele di Pieve di Ledro

Il camper vaccinale dell’Azienda sanitaria trentina con medici, infermieri e assistenti sanitarie, sarà in Val di Ledro sabato prossimo 25 settembre al mattino, in occasione della Fiera di San Michele, a Pieve. Sarà parcheggiato nei pressi del municipio. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di fornire tutte le informazioni sanitarie sul vaccino e, per chi deciderà di […]