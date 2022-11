Un Grifone in Tesino? Presto la nuova opera di Marco Martalar

In altre zone del Trentino sono spuntati in questi ultimi mesi lupi, leoni, draghi ed altri animali. In Tesino, invece, sarà presto realizzato dall’artista Marco Martalar un grifone che dominerà l’abitato di Castello. Per realizzare la nuova e maestosa scultura in legno, da qualche settimana, è stata anche avviata una raccolta fondi; l’iniziativa è messa in campo dal Comitato Amici del Grifone Tesino che hanno scelto questa figura mitologica con la testa d’aquila e il corpo del leone “come simbolo di custodia e vigilanza per tutto l’altopiano del Tesino”.

Una scelta che non è stata fatta a caso. L’aquila ricorda un passato, quello dell’impero austro-ungarico, ed un presente legato al Trentino. Il leone è stato il simbolo della Serenissima, ieri, ed oggi della Regione Veneta. Nelle intenzioni del promotori, la grande scultura in legno raffigurante il grifone verrà eretta in una zona già individuata in località Celado; una scelta fatta di concerto con l’artista Marco Martalar che realizzerà un’opera che – evidenza ancora il Comitato – “potrà diventare una delle più belle come scenario, visibilità e comodità per il suo facile raggiungimento”. Per dare corpo al progetto servono però 23 mila euro e a questo proposito è stata lanciata l’iniziativa “Adotta un grifone” rivolta a Comuni, enti e aziende del territorio, alla quale è già possibile contribuire.

I lavori, meteo permettendo, inizieranno nell’aprile del 2023 per concludersi a fine giugno e sfruttare così la prossima stagione estiva. “Le opere finora realizzate dall’artista hanno avuto riscontri enormi dando risalto e notorietà alle località, in primis, e un ritorno economico importante per i territori coinvolti”, spiega il Comitato, che ricorda: “A Lavarone per il famoso Drago di Vaia sono state contate oltre 100 mila persone ed a Vetriolo, solo nel primo mese, si sono registrati flussi di 80-100 persone al giorno per visitare la Lupa di Vaia”.

Anche a Castello sono fiduciosi. Ce la stanno mettendo tutta per dare vita ad un’opera che sarà realizzata interamente con scarti della tempesta Vaia.