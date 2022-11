Un nuovo trasporto eccezionale sulle strade del Trentino tra le 22 e le 3 di notte

Grandi opere, Trento non molla: la giunta provinciale ha detto “no” al prolungamento della Valdastico e il consiglio, a larghissima maggioranza, ha approvato un ordine del giorno “per trasformare la SS47 della Valsugana in una strada a pedaggio per i mezzi di trasporto merci che la utilizzano come collegamento tra il Veneto e l'asta del Brennero.