Covid-19, sabato 19 novembre nessun decesso e 243 casi

Covid, sabato 23 aprile nessun decesso, ma più di 400 nuovi casi

Anche oggi, fortunatamente, nel bollettino odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari sulla situazione della pandemia in Trentino non si registrano deceduti, ma i nuovi casi sono 423: di cui 9 casi positivi al molecolare (su 116 test effettuati) e 414 all’antigenico (su 3.292 test effettuati). I molecolari poi confermano 2 positività intercettate nei giorni […]