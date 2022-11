Covid-19, venerdì 25 novembre nessun decesso e 251 casi

Covid in Trentino: nessun decesso ma aumentano i ricoveri

Non riporta decessi il bollettino quotidiano sulla situazione del Covid-19 in Trentino, dove comunque il virus continua a manifestarsi, come del resto sta accadendo un po’ ovunque e come dimostrano i 305 nuovi contagi rilevati. Aumenta il numero di persone ricoverate in ospedale: ieri altri 5 ricoveri (ed 1 sola dimissione) hanno portato la cifra […]