Torna, per il quinto anno, il Mercatino di Natale al Castello di Sabbionara d’Avio

Il 2 giugno al castello di Avio con il FAI

C’è anche il castello di Avio tra i beni che il FAI – Fondo Ambiente Italiano aprirà al pubblico in occasione della Festa della Repubblica di martedì 2 giugno. Il suggestivo maniero situato nella frazione di Sabbionara, così come tanti altri luoghi di cui il FAI si prende cura in tutta Italia, sarà visitabile a contributo libero volontario, […]