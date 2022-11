Broccolo di Torbole, parte il progetto di Slow Food per portarlo in ristoranti e bistrot

Ad Arco la Festa della Musica e della ripartenza

Dal 2004, anno in cui si è tenuta la prima edizione di Arco, la Festa della Musica Europea ha riscosso un successo crescente ed è diventata presto un appuntamento atteso e amato, un modo per festeggiare, nel giorno in cui inizia l’estate, il 21 giugno, la stagione delle vacanze e della spensieratezza, ritrovandosi in compagnia […]