“Periodi Ipotetici”, a Pergine in biblioteca poesia e musica con Gloria Riggio e Candirù

Dal 16 al 19 settembre torna a Riva del Garda il Festival Intermittenze

Per la terza volta Riva del Garda, i suoi scorci più suggestivi e i suoi luoghi-simbolo accolgono “intermittenze” musicali e letterarie, per un weekend con i nomi illustri della cultura italiana. Il pubblico potrà ascoltare racconti e voci di mondi lontani, come quelli di Sepúlveda, di Leonard Cohen o di Lou Reed, memorie e letture, […]