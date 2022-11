Con i Mercatini e l’albero, si accende il Natale di Rovereto

Foto Facebook Natale di Luce Rovereto

Apre le sue porte nel pomeriggio di venerdì 25 novembre il tradizionale Mercatino di Natale di Rovereto, che per tutto il periodo delle festività animerà via Roma con le sue casette addobbate a festa e una proposta ricca e variegata. Come al solito sarà molto forte la presenza di espositori locali, ma i visitatori potranno trovare anche alcune eccellenze provenienti da fuori regione, come il Caseificio Storico di Amatrice, e dall’estero, come il panificio bavarese di Peter Oswald o il tipico dolce ungherese kürtős kalács. Presenti anche gli espositori che si dedicano all’artigianato e ai prodotti naturali: dagli articoli in ceramica alla cosmetica bio, dalle calze in lana di alpaca alle decorazioni natalizie fatte a mano. In molte casette c’è la possibilità di godersi piatti tipici della tradizione trentina: ci sono canederli, carne salada, tortel di patate e molto altro, senza dimenticare il vin brulè, tipico del periodo natalizio. Grazie alla collaborazione con l’APT Rovereto Vallagarina e Monte Baldo, in alcune casette sono protagoniste le realtà della valle che, a turno in questi quaranta giorni, presenteranno i loro prodotti e le loro eccellenze. C’è poi un ampio spazio dedicato alle degustazioni e all’acquisto dei vini del territorio, con l’obiettivo di farli scoprire ai tanti turisti, ma anche di farli ri-scoprire alle persone del posto.

Prima dell’inaugurazione, alla Campana dei Caduti si è svolta un’anteprima dello spettacolo “Water Shalom”, performance artistica del Collettivo Clochart legata alla natività “contemporanea”. Lo spettacolo, diretto da Michele Comite con le coreografie di Hillary Anghileri e le musiche di Daniela Savoldi, racconta come la vita possa nascere anche dove manca il bene più prezioso: l’acqua. Lo spettacolo verrà poi riproposto al pubblico il 17 dicembre, sempre alla Campana dei Caduti, con ingresso gratuito.



In programma poi sabato alle 17.30 la tradizionale accensione dell’albero di piazza Rosmini, insieme al coro Barvy Ucrainy dell’Associazione culturale degli ucraini in Trentino RASOM, in un momento che promette di essere tanto emozionante quanto atteso. L’albero, donato dal Comune di Folgaria, sarà il cuore della città in questo periodo natalizio.

Non mancherà il Villaggio dei Bambini in via Carducci, aperto da sabato: alberi e siepi illuminate, giochi formato gigante e un meraviglioso spazio per realizzare laboratori artistici. I piccoli visitatori e le loro famiglie troveranno tutto questo, tuffandosi in una meravigliosa atmosfera natalizia. Sempre da sabato sarà poi possibile visitare tanti splendidi presepi. In piazza Rosmini, ai piedi del grande albero di Natale, dominerà la scena il presepe di Kufstein, città gemellata con Rovereto. Nella Chiesa del Redentore si potranno invece vedere i bellissimi presepi realizzati a mano dall’Associazione Amici del Presepio di Mattarello, ma anche i particolarissimi presepi realizzati con il verderame dall’azienda Manica. In piazzetta Maccalè ci sarà invece il presepe meccanico degli Scout di Rovereto, mentre in via Scuole si potrà ammirare quello realizzato dal “Gruppo Presepi Monumentali Solidali”, grande ben 10 metri quadri.



Parallelamente al mercatino, il programma degli eventi è particolarmente denso. Saranno più di 40 gli eventi natalizi organizzati dal Consorzio Rovereto IN Centro e dai distretti urbani che si terranno in città, pensati per coinvolgere una fascia di pubblico il più possibile ampia: sono in programma concerti di cori, musica classica, concerti itineranti, DJ set, spettacoli teatrali, spettacoli di danza, dimostrazione di arti e antichi mestieri e molto altro. Il programma completo del Natale roveretano, organizzato dal Consorzio Rovereto IN Centro, che si è aggiudicato l’avviso pubblico indetto dall’Amministrazione Comunale, si può consultare su www.roveretoincentro.com