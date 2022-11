“Te lo dono con il cuore”, ecco la raccolta di giochi per i bambini ucraini ospiti a Villa Anita

Credit: Donchisciotte Trento

Un appello che si rivolge a bambini e bambine, ma non solo. “Abbiamo lanciato una raccolta di giocattoli ‘Te lo dono con il cuore’ per i bambini ucraini ospitati a Villa Anita, a Baselga di Piné”, racconta Stella Robert, mamma di Mirko Toller, il 16enne malato di Sma morto nel 2020. “Per il momento ha aderito il negozio Donchisciotte di Trento. Domani (sabato 26 novembre), in orario di apertura del negozio, chiunque abbia tempo e voglia può portare il suo regalo e impacchettarlo lì. C’è anche la possibilità di scrivere un biglietto di auguri personalizzato”.

La raccolta è portata avanti anche “autonomamente” dal gruppo Mirko Toller Ufficiale, basta scrivere alla mail ilsognodimirko03@gmail.com e accordarsi per la modalità e il momento della consegna. La raccolta si chiuderà il 20 dicembre.

“Ho un amico che fa volontariato nella struttura di Villa Anita – dice Stella Robert -; con lui ci siamo messi d’accordo per portare avanti questa bella iniziativa. Siamo anche in contatto con Erik, il bambino ucraino malato di Sma arrivato in Trentino a marzo, che ha appena festeggiato un anno, e con la sua mamma. Abbiamo regalato a loro e a Villa Anita un albero di Natale”.

Per la consegna dei giocattoli, domani ci si potrà presentare al Donchisciotte nell’orario di apertura del negozio (9-12 e 15.30-19), mentre dalla prossima settimana ci saranno orari di apertura ridotti (in vista della chiusura, a dicembre, del Donchisciotte) e per portare il proprio regalo per Villa Anita al negozio delle Albere bisognerà avvisare telefonicamente.