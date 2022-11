Il volontariato trentino va in crociera

Si sta svolgendo in questi giorni l’annuale crociera che vede protagonisti proprio le donne e gli uomini che si impegnano nel volontariato trentino. Un’occasione per tutti coloro che ogni giorno si spendono con disponibilità a favore della comunità per rinsaldare le conoscenze tra i volontari ed un’occasione per ringraziare gli operatori dei diversi corpi.

“Si tratta della quarta edizione di un appuntamento che vede a bordo della nave Costa Firenze esponenti di diverse organizzazioni della Valsugana e della Valle di Non, oltre 200 volontari, appartenenti a vigili del fuoco, soccorso alpino, Croce rossa, Croce bianca, Aido, donatori del sangue”, ha spiegato il vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Paccher, a bordo in rappresentanza delle istituzioni trentine assieme al collega presidente dell’analoga istituzione provinciale, Walter Kaswalder. Una crociera partita da Genova con destinazione Barcellona, passando per Marsiglia: “Ci è parso importante fare sentire a queste persone la vicinanza ed il ringraziamento delle istituzioni per il loro impegno. Lo abbiamo fatto con una cerimonia ospitata nel salone delle feste della Costa Firenze, un appuntamento cui non è voluto mancare nemmeno il comandante della nave” conclude Paccher.