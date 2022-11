Trento, il Comune stanzia oltre 60 mila euro per sostenere dodici famiglie di rifugiati

Via Volta, il pioppo sarà abbattuto: non era in condizioni di sicurezza

Aveva 50 anni ma ora sarà abbattuto il pioppo di via Volta, a Trento. A seguito di una perizia eseguita da un tecnico forestale incaricato, si è ritenuto che l’esemplare di populus nigra di circa 24 metri di altezza, situato all’ingresso del parco di via Volta, non abbia le condizioni di sicurezza per essere mantenuto. […]