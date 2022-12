Al via il Natale a Lavarone, con i Mercatini e tanti eventi

Foto Facebook Alpe Cimbra – Folgaria Lavarone Luserna Vigolana

A partire da sabato 3 dicembre apre le sue porte la terza Edizione del “Mercatino di Lavarone“, che fino all’Epifania animerà le vie del caratteristico borgo storico dei Bertoldi, dove piccole vie e case in pietra conservano angoli molto suggestivi sono pronte ad accogliere questa ricorrenza assieme a tutti coloro che desidereranno scoprire l’autenticità dei mercatini di Lavarone.

Qui il mercatino, organizzato dalla Pro Loco di Lavarone in collaborazione con il Comune di Lavarone e l’Apt Alpe Cimbra, avrà come scenografia i tipici volti in pietra e le casette, e numerosi eventi, anche a misura di bambino, che saranno organizzati per rendere ancora più magica l’atmosfera.

Protagonisti saranno i prodotti dell’artigianato locale, i prodotti a km zero del Trentino e dell’Alpe Cimbra e le casette per degustare specialità tipiche dell’Alpe come canederli, tortel di patate, vin brûlé e sciroppo di mele. Particolare attenzione verrà posta sul tema della sostenibilità, limitando così l’impatto ambientale dell’evento e prevedendo l’utilizzo di materiali bio nei punti enogastronomici, nel pieno rispetto della filosofia delle Alpine Pearls di cui l’Alpe Cimbra fa parte.

“Il Mercatino di Lavarone rappresenta un simbolo dell’accoglienza autentica che insieme alla Pro Loco di Lavarone e all’Apt Alpe Cimbra vogliamo riservare agli ospiti che sceglieranno Lavarone e tutta l’Alpe per trascorrere le loro vacanze di Natale nella nostra splendida località”, afferma Isacco Corradi, Sindaco di Lavarone. “Un grazie sentito alla Pro Loco e ai volontari che in queste settimane si sono prodigati per poter inaugurare il 3 dicembre i mercatini”.

Un grazie va da parte della Pro Loco di Lavarone, organizzatrice dell’evento, a tutti gli enti che hanno garantito il loro supporto all’evento e agli espositori che con impegno ed entusiasmo hanno allestito le casette e i volti. Siamo inoltre molto orgogliosi del programma eventi che contribuirà ad animare i mercatini.

“Ci teniamo a sottolineare l’originalità del Mercatino di Lavarone”, afferma Daniela Vecchiato, direttore Apt Alpe Cimbra, “che si svolge in una location -quella del borgo antico di Bertoldi a 1200 m di altitudine e questo è già di per sé un elemento che li contraddistingue in maniera particolare- in cui si respirano la storia e le tradizioni del nostro territorio. Inoltre l’attenta selezione dei prodotti che si potranno trovare nei volti e nelle casette”.

Calendario delle aperture

● 03 e 04 dicembre 2022 dalle ore 11.00 alle ore 19.00

● dal 08 al 11 dicembre 2022 dalle ore 11.00 alle ore 19.00

● 17 e 18 dicembre 2022 dalle ore 11.00 alle ore 19.00

● dal 26 dicembre 2022 al 06 gennaio 2023 dalle ore 11.00 alle ore 19.00

Programma degli eventi

● 3 dicembre – ore 17.00. Concerto itinerante del “Coro Stella Alpina”

● 4 dicembre – ore 16.00 e ore 18.00. Dimostrazione di intaglio del legno con motosega del giovane boscaiolo locale “DB ALBI”

● 8 dicembre – ore 15.30. Laboratori creativi con le Donne in Campo. Stelle di carta. Laboratorio gratuito per bambini a partire dai 3 anni presso il vòlt del “Caseificio degli Altipiani e del Vezzena”. Evento svolto all’aperto. Iscrizioni direttamente in loco.

● 9 dicembre – ore 17.00. Inaugurazione del Mercatino di Lavarone. Sfilata insieme ai maestri di sci della Scuola Sci di Lavarone, ai bambini e ai ragazzi dello Ski Team Altipiani, dimostrazione di intaglio del legno con motosega del giovane boscaiolo locale DB ALBI, musica e divertimento. Partenza dalle piste da sci di Bertoldi

● 10 dicembre – ore 15.00. Letture nei Borghi. Letture ad alta voce per bambine e bambini a partire dai 3 anni, a cura di Valentina in collaborazione con la Biblioteca di Lavarone. Evento svolto all’aperto, nel magico borgo di Bertoldi Veci

● 11 dicembre – ore 15.30. Laboratori creativi con le Donne in Campo. Costruiamo un Babbo Natale. Laboratorio gratuito per bambini a partire dai 3 anni presso il vòlt del “Caseificio degli Altipiani e del Vezzena”. Evento svolto all’aperto. Evento svolto all’aperto. Iscrizioni direttamente in loco.

● 17 dicembre – ore 15.30. Laboratori creativi con le Donne in Campo. Stoffe colorate per un simpatico spaventapasseri. Laboratorio gratuito per bambini a partire dai 3 anni presso il vòlt del “Caseificio degli Altipiani e del Vezzena”. Evento svolto all’aperto. Iscrizioni direttamente in loco.

● 18 dicembre – ore 15.00. Letture nei Borghi. Letture ad alta voce per bambine e bambini a partire dai 3 anni, a cura di Valentina in collaborazione con la Biblioteca di Lavarone. Evento svolto all’aperto, nel magico borgo di Bertoldi Veci

● 18 dicembre – dalle ore 16.00. Musica itinerante della tradizione locale con le zampogne dei “Zampognari delle Dolomiti”

● 26 dicembre – dalle ore 16.00. Musica itinerante della tradizione locale con la musica de “I Vagabondi”

● 26 dicembre – ore 17.30. Polenta e Vezzena, i sapori di una volta. Presso il vòlt del “Caseificio degli Altipiani e del Vezzena”

● 27 dicembre – dalle ore 16.00. Polenta e Companadego presso la casetta del “Bar Rustego”. In collaborazione con la “Confraternita della Pult” preparazione e degustazione della polenta di patate trentina

● 27 dicembre – ore 17.00. Concerto itinerante del “Coro Stella Alpina”

● 28 dicembre – ore 15.30. Laboratori creativi con le Donne in Campo. Intreccio di foglie: scopetta o angioletto a seconda del bimbetto. Laboratorio gratuito per bambini a partire dai 3

anni presso il vòlt del “Caseificio degli Altipiani e del Vezzena”. Evento svolto all’aperto. Iscrizioni direttamente in loco.

● 29 dicembre – ore 17.00. La favola ballata. Tra angeli e folletti incontreremo Babbo Natale? Danzando sulle note di magiche melodie lo scopriremo insieme alle ragazze della “Tersicore Danza”

● 30 dicembre – ore 15.00. Letture nei Borghi. Letture ad alta voce per bambine e bambini a partire dai 3 anni, a cura di Valentina in collaborazione con la Biblioteca di Lavarone. Evento svolto all’aperto, nel magico borgo di Bertoldi Veci

● 2 gennaio – ore 17.30. Polenta e Vezzena, i sapori di una volta. Presso il vòlt del “Caseificio degli Altipiani e del Vezzena”

● 3 gennaio – dalle ore 16.00. Musica itinerante della tradizione locale con la musica de “I Vagabondi”

● 3 gennaio – dalle ore 16.00. Polenta e Companadego presso la casetta del “Bar Rustego”. In collaborazione con la “Confraternita della Pult” preparazione e degustazione della polenta di patate trentina

● 4 gennaio – ore 16.00 e ore 18.00. Dimostrazione di intaglio del legno con motosega del giovane boscaiolo locale DB ALBI

● 5 gennaio – ore 15.00. Letture nei Borghi. Letture ad alta voce per bambine e bambini a partire dai 3 anni, a cura di Valentina in collaborazione con la Biblioteca di Lavarone. Evento svolto all’aperto, nel magico borgo di Bertoldi Veci

● 6 gennaio – dalle ore 16.00 – Musica itinerante della tradizione locale con le zampogne dei “Zampognari delle Dolomiti”