Duomo, sabato 10 dicembre la cattedrale sarà “riconsegnata” alla comunità

La Diocesi trentina è in festa per la “riconsegna” a tutta la comunità della cattedrale di San Vigilio, al termine dei lunghi lavori di restauro. Chiusa da fine ottobre per consentire lo smontaggio dei ponteggi, la cattedrale sarà “svelata” nel pomeriggio di sabato 10 dicembre.

Alle 15 è prevista la solenne concelebrazione eucaristica, presieduta da monsignor Ivan Maffeis, arcivescovo trentino di Perugia Città della Pieve. Nel corso della celebrazione vi sarà un atto di venerazione davanti all’affresco riscoperto della “Madonna in trono con bambino”, all’altezza della Porta dei Leoni: l’arcivescovo Lauro eleverà una preghiera di affidamento di tutta la Diocesi a Maria.

Alla riapertura della cattedrale sono invitate tutte le comunità con i loro parroci, con il coinvolgimento attivo dei rappresentanti di tutte le otto Zone pastorali con i rispettivi vicari e i membri del Consiglio pastorale diocesano: ogni vicario ed i rappresentanti laici porteranno una candela e un fiore. La liturgia sarà animata dai cori parrocchiali della Zona Alto Garda e Valle dei Laghi.

Per sottolineare il convenire alla “chiesa-madre”, la diocesi di Trento lancia la proposta di raggiungere la cattedrale compiendo a piedi l’ultimo tratto dalla periferia del capoluogo, in una sorta di breve pellegrinaggio da fare da soli o in gruppo. Può diventare l’occasione per pregare e riflettere insieme ed entrare così nello spirito della celebrazione. L’Area Annuncio e Sacramenti della Diocesi propone alcuni percorsi pedonali, con partenza dai diversi punti cardinali e con diverse lunghezze, assieme ad una breve traccia (di prossima pubblicazione) per guidare il pellegrinaggio. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 342-862.78.42