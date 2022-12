Con Emergency, un panettone per il diritto alle cure gratuite

Foto Facebook Gruppo EmergencyTrento

Torna anche quest’anno nelle piazze del Trentino il “Panettone fatto per Bene” di Emergency, il dolce tipico del Natale che sarà distribuito da giovedì 8 a domenica 11 dicembre 2022 dai volontari dell’associazione, che porteranno i loro banchetti a Trento, Mezzolombardo, Pergine Valsugana, Rovereto, Besenello, Arco, Nago, allo scopo di raccogliere fondi per sostenere l’associazione e permettere che i suoi progetti umanitari proseguano.

“È un modo per sostenere il diritto a cure gratuite, di qualità e uguali per tutti, in Italia e nel mondo, alle vittime di guerra, delle mine antiuomo e della povertà”, spiegano gli operatori di Emergency, associazione che fin dalla sua nascita, nel 1994, ha lavorato in 20 Paesi curando oltre 12 milioni di persone, senza discriminazioni.

Il panettone pesa un chilo, costa 20 euro ed è realizzato seguendo la tradizionale ricetta milanese: forma bassa e impasto soffice arricchito con uvetta, scorzoni canditi di arance siciliane e cubetti di cedro Diamante che gli conferiscono un gusto ricco, pieno e un aroma agrumato.

È possibile acquistare il panettone anche nello shop online di Emergency (qui il link) dove si trovano altri prodotti e idee regalo a marchio Emergency.

Questi i luoghi e gli orari dove sarà possibile trovare i volontari del Gruppo Emergency Trento in dettaglio:

Trento – giovedì 8 dicembre, in Piazza Pasi tutto il giorno – venerdì 9 dicembre, in Piazza Pasi dalle 14 alle 18 – sabato 10 e domenica 11 dicembre, alla Fiera di Santa Lucia, in via del Simonino, tutto il giorno

Rovereto – giovedì 8 dicembre, al Millenium Center tutto il giorno – venerdì 9 dicembre, al Millenium Center dalle 14 alle 19

Pergine Valsugana – sabato 10 dicembre, in via Crivelli, tutta la mattina; domenica 11 dicembre, in Piazza della Chiesa, tutta la mattina

Mezzolombardo: sabato 10 dicembre, in corso Mazzini (angolo Casalinghi Tait), tutta la mattina

Besenello: sabato 10 dicembre, in via Trento (davanti al Conad Margherita), tutto il giorno

𝐀𝐫𝐜𝐨: sabato 10 dicembre e domenica 11 dicembre, in Piazza delle Canoniche (zona Mercatini di Natale), tutto il giorno

𝐍𝐚𝐠𝐨: domenica 11 dicembre, alla casetta di Babbo Natale (ex asilo) dalle 13 alle 17