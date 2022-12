Viabilità, 430 operai stradali e circa 250 mezzi in azione

Viabilità provinciale, la situazione di questa mattina

Le estese precipitazioni nevose che hanno interessato il Trentino ieri si sono esaurite nel corso della notte. Sulle strade sono in corso i lavori di fresatura per l’allargamento della carreggiata stradale, oltre a quelli per i trattamenti antighiaccio. Tutti i presidi antineve lungo la rete stradale della provincia sono stati rimossi. Il dettaglio per i […]