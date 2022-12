Eleonora Pedrini, addio ad una donna di pace

Il mondo del laicato trentino piange oggi la scomparsa a 94 anni di Eleonora Mairer in Pedrini, di Cognola, che è stata per tanti anni una presenza vivace nel mondo dell’associazionismo e del volontariato. Ispirata da una fede esigente e tenace, formatisi alla scuola di teologia, Eleonora è stata una donna generosa e coraggiosa, molto attiva in parrocchia, nella Consulta dei laici e nel movimento per la pace nei tempestosi anni Ottanta e Novanta.

La sua robusta vita spirituale l’ha sostenuta in occasione della prematura perdita del marito – dopo la quale si era dedicata al Movimento Vedovile Diocesano, presidente per molti anni – e poi nel 1999 in occasione della morte in un incidente stradale del figlio Marco Pedrini – nostro indimenticabile collega di redazione – della moglie Natalina e della loro figlioletta Linda.

Negli anni successivi Eleonora ha continuato a dedicarsi umilmente agli altri, partecipando anche al dibattito interno alla Chiesa trentina (ne ricordiamo alcune stimolanti lettere al settimanale diocesano), sostenendo in particolare con visioni molto profetiche l’esigenza di una reale valorizzazione delle donne nel mondo ecclesiale. Un’esigenza che aveva colto e testimoniato con radicalità stimolante ma anche con pazienza.

In vista del funerale, fissato per lunedì 19 alle 16 al cimitero cittadino, vogliamo far sentiere alla figlia Gabriella e agli amati nipoti la vicinanza cristiana della redazione di Vita Trentina che ha sempre accolto Eleonora nella propria sede come una mamma affettuosa, sensibile ai bisogni degli altri, dal pensiero critico e stimolante.