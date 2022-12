Covid-19, al via le vaccinazioni per i bambini tra i 6 mesi e i 4 anni

Il 27 aprile 576 nuovi casi Covid in Trentino, i contagi tornano a salire

Sono 576 i nuovi contagi per Covid-19 in Trentino registrati oggi dal bollettino quotidiano dell’azienda provinciale per i servizi sanitari, che fortunatamente non dà conto di decessi avvenuti sul nostro territorio per lo stesso motivo. Tra i nuovi casi positivi, 21 emergono dai molecolari (su 391 test effettuati) e 555 dagli antigenici (su 4.479 test […]