La maratona dell’alto Lago di Garda quest’anno sostiene Casa Hospice Cima Verde

Mondiale per Club, niente da fare per la Trentino Volley. In finale la spunta Perugia

Svanisce sul più bello il sogno mondiale della Trentino Volley, sconfitta in finale per 3 a 1 nel derby tutto italiano contro Perugia. Nonostante il buon avvio dei ragazzi allenati da Lorenzetti, che si aggiudicano il primo set, la prepotente reazione degli umbri, favoriti da una rosa ampia e di grande qualità, porta per la […]