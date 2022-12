Monte Terlago, rimane impigliato in un recinto: un cervo liberato dal Corpo forestale

Il Natale delle Pro Loco trentine, ecco le iniziative da Dro a Bosentino

Le Pro loco trentine sono già al lavoro per organizzare momenti piccoli o grandi di intrattenimento e festa in tutta la provincia. Oltre 70 gli eventi già in calendario, destinati a crescere nelle prossime settimane: non solo mercatini, ma una grandissima varietà di iniziative, dalle rassegne di presepi ai concerti, dai laboratori per i piccoli […]