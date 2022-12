Trento espugna Modena e va alla Final Four di Coppa Italia

Ci sarà anche l’Itas Trentino fra le protagoniste della Final Four di Coppa Italia che si disputeranno nel fine settimana del 25-26 febbraio al PalaEur di Roma: la qualificazione è arrivata grazie al successo a Modena per 3-1 nella gara unica dei quarti di finale; in semifinale l’avversario da affrontare sarà la vincente di Civitanova-Milano (che si sfidano nelle Marche giovedì sera).

Un grande risultato per la squadra trentina, che parteciperà alla fase finale di Coppa Italia per la quattordicesima stagione consecutiva (la sedicesima assoluta), ottenuto sovvertendo il fattore campo: come due mesi fa, il PalaPanini si è trasformato in terreno di conquista per Kaziyski e compagni, capaci di lottare, tenere testa ad un avversario in forma come la Valsa Group e di venire fuori alla distanza, dimostrando tutto il proprio valore. Dopo un primo set difficile sotto tutti i punti di vista e perso nettamente, la squadra di Lorenzetti è stata capace di risalire la china, soffrire e distendersi sempre più grazie nel finale a grande carattere e voglia di reagire; qualità che sono servite per vincere il braccio di ferro messo in atto nel corso del secondo parziale (vinto ai vantaggi), ma anche per resistere ai numerosi tentativi di rimonta dei locali nelle successive frazioni. Sugli scudi ancora una volta Capitan Kaziyski (a segno 22 volte col 48% in attacco, un muro e due ace), mvp assoluto ed emblema di come si possa trasformare una partita nata male in un successo importante. A spalleggiarlo, un gigantesco Podrascanin (5 muri, col 56% in primo tempo ed un servizio sempre affilato), un Michieletto decisivo nei momenti importanti dei tre vinti (12 punti) e un Lavia che ha messo a terra 13 palloni e retto l’onda d’urto della battuta locale, imitato da Laurenzano (molto attivo in difesa). Non poteva esserci finale migliore dell’anno solare 2022 e il 2023 promette di regalare ancora soddisfazioni ed emozioni.

“Siamo felici perché ottenere la qualificazione alla Final Four non era affatto scontato anche se Trento in passato da questo punto di vista si è abituata bene – ha spiegato al termine del match l’allenatore dell’Itas Trentino Angelo Lorenzetti – . L’approccio al match è stato difficile, specialmente in attacco, e quando perdi un set così nettamente al PalaPanini non è semplice invertire l’inerzia della partita. Ci siamo riusciti con una grande prova di carattere e con una pallavolo sempre più efficace nei set successivi, ma era l’unica maniera per fermare questa Modena così lanciata davanti al proprio pubblico”.

Per l’Itas Trentino ora dieci giorni senza impegni ufficiali a cavallo del cambio di anno solare prima di tornare in campo. Il prossimo match è infatti previsto solo per domenica 8 gennaio alla BLM Group Arena, quando alle 15.30 arriverà la Gas Sales Bluenergy Piacenza per il big match del quattordicesimo turno di regular season di SuperLega.

Di seguito il tabellino della gara.

Valsa Group Modena-Itas Trentino 1-3

(25-17, 26-28, 22-25, 20-25)

VALSA GROUP: Bruno 3, Ngapeth 18, Sanguinetti 6, Lagumdzija 15, Rinaldi 12, Stankovic 6, Rossini (L); Salsi, Sala 6, Marechak, Krick 1. N.e. Gollini, Bossi e Malavasi. All. Andrea Giani.

ITAS TRENTINO: Sbertoli 1, Michieletto 12, Lisinac 7, Kaziyski 22, Lavia 13, Podrascanin 10, Laurenzano (L); Džavoronok, Pace, Nelli. N.e. D’Heer, Cavuto, Berger e Depalma. All. Angelo Lorenzetti.

ARBITRI: Puecher di Rubano (Padova) e Cesare di Roma.

DURATA SET: 23’, 34’, 32’, 28’; tot 1h e 57’.

NOTE: 4.400 spettatori, incasso non comunicato. Valsa Group: 10 muri, 4 ace, 18 errori in battuta, 9 errori azione, 42% in attacco, 44% (21%) in ricezione. Itas Trentino: 10 muri, 4 ace, 12 errori in battuta, 12 errori azione, 42% in attacco, 42% (17%) in ricezione. Mvp Kaziyski.