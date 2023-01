Dalle passeggiate al tramonto alle ciaspolate sull’altopiano di Brentonico: ecco le iniziative dell’Apt Rovereto Vallagarina

Sono molte le esperienze messe a punto dall’Apt Rovereto Vallagarina Monte Baldo per godere dell’inverno e della natura circostante. L’idea – spiega l’Apt – è quella di offrire al visitatore un modo di scoprire la montagna a passo lento, unendo il piacere dell’aria aperta con il gusto dei piatti della tradizione in un panorama mozzafiato, in compagnia di esperte guide alpine, maestri di sci e accompagnatori di media montagna.

Esperienze dall’alba al tramonto per tutte le età, per chiunque voglia vivere la montagna a portata di mano e anche per chi voglia spingersi un po’ oltre su percorsi meno frequentati. Si inizia il fine settimana che è alle porte: sabato 7 gennaio è in programma “Tra-Monti e Lune Piene”, passeggiata al tramonto con partenza da San Giacomo alle 16, con lo spettacolo finale della luna piena. Conclusione della serata con una calda cena tipica. L’esperienza sarà ripetuta sabato 4 febbraio sempre sul Monte Baldo.

Sabato 14 gennaio nella zona di San Valentino tornano le escursioni all’alba con una gustosa colazione finale in “Trentino Ski Sunrise”, che sarà ripetuto l’11 febbraio sempre sull’altopiano di Brentonico.

Si può partecipare alle “Insolite Rotte”, addentrandosi verso percorsi non troppo battuti, in compagnia di esperte guide alpine e di deliziosi pranzi in quota previsti domenica 22 gennaio a San Valentino, domenica 29 gennaio in Lessinia, domenica 12 febbraio sul Monte Pasubio e domenica 26 febbraio presso il Monte Zugna.

Pensata per i bambini e per le loro famiglie, verrà proposta “Sulle Tracce degli Animali”, un’esperienza divertente e formativa alla ricerca degli abitanti del bosco, che vuole anche insegnare ai partecipanti come comportarsi e rispettare la natura, a cui seguirà una golosa merenda pomeridiana. In programma domenica 5 febbraio a Passo Bordala e sabato 18 febbraio a Camposilvano in Vallarsa.

Inoltre, per chiunque ami la montagna e la neve, vengono proposte delle facili escursioni per scoprire meglio l’altopiano di Brentonico: “Ciaspole per tutti” con partenza presso il centro Fondo San Giacomo, nei venerdì 20 gennaio , 24 febbraio e 10 marzo.

Infine, a chiusura dell’inverno, l’appuntamento principe sarà domenica 5 marzo sul Monte Baldo, con l’evento “Golosaneve”, un itinerario enogastronomico a tappe tra le malghe dell’altopiano di Brentonico, che darà la possibilità di unire lo sport e la scoperta dei sapori e delle tradizioni trentine. Maggiori informazioni e possibilità di prenotazione sul sito www.visitrovereto.it/neve

GLI APPUNTAMENTI IN DETTAGLIO

ciaspole per tutti – esplora la neve del monte baldo in compagnia dei maestri di sci

venerdì 20.01 – 24.02 – 10.03 | h 14:00 – centro fondo san giacomo

trentino ski sunrise – ammira l’alba sul baldo e gusta una ricca colazione

sabato 14.01 | h 06:00 – polsa (brentonico)

sabato 11.02 | h 06:00 – san valentino (brentonico)

tra-monti e lune piene – escursioni in ciaspole al chiaro di luna con cena in baita

sabato 07.01 | h 16:00 – san giacomo (brentonico)

sabato 04.02 | h 16:45 – polsa (brentonico)

insolite rotte – alla scoperta degli angoli nascosti della vallagarina con pranzo in quota

domenica 29.01 | h 09:30 – lessinia (sega di ala)

domenica 22.01 | h 09:30 – san valentino (brentonico)

domenica 12.02 | h 09:30 – monte pasubio (trambileno)

domenica 26.02 | h 09:30 – monte zugna (rovereto)

sulle tracce degli animali – cerca gli animali del bosco e ricaricati con una golosa merenda

domenica 05.02 | h 14:00 – passo bordala (ronzo chienis)

sabato 18.02 | h 14:00 – camposilvano (vallarsa)

golosaneve – percorso enogastronomico a tappe per baite e malghe

domenica 05.03 | parco del monte baldo