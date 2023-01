Trentino Curling Cembra ottiene l’argento in Scozia

La Trentino Curling Cembra si è aggiudicata l’argento al Perth Masters, uno dei più antichi tornei d’Europa, che si è svolto in Scozia dal 4 al 7 gennaio.

Un gioco di alto livello, quello dei campioni azzurri che purtroppo non è bastato per imporsi in finale sugli scozzesi di Mouat, squadra numero due del ranking mondiale, che all’ultimo end, con un punteggio di 5-4, ha arrestato la corsa di Retornaz e compagni.

“Sono molto soddisfatto di questo risultato e della performance nel suo complesso – ha dichiarato Claudio Pescia, direttore tecnico della nazionale – . Al rientro dalla pausa natalizia non è affatto scontato riprendere a giocare con prestazioni di alto livello come quelle che la Trentino Curling Cembra ci ha mostrato sul ghiaccio scozzese. La partenza è stata un po’ difficile, ma poi il Team Retornaz ha incrementato il livello riprendendosi bene ai play off. È un buon segnale per l’inizio dell’anno nuovo e per le prossime competizioni”.

Andrea Gottardi, presidente della Trentino Curling Cembra, ha aggiunto: “Non ho parole per descrivere l’emozione. Hanno giocato la finale ad un altissimo livello, facendoci vedere un grande curling e facendo sudare freddo Mouat che giocava in casa. Ed ora in Canada…non è vietato sognare…”.

La squadra è già partita per il Canada dove parteciperà alla quarta tappa del Grande Slam che si giocherà a Camrose nella provincia dell’Alberta dal 10 al 15 gennaio.