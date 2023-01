Covid: in Trentino dal 13 al 19 gennaio 375 nuovi casi

Covid in Trentino, giugno si apre con 3 nuovi decessi

Non si apre certo con il piede giusto il mese di giugno, secondo il bollettino quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, che riporta oggi di 3 nuovi decessi per Covid in Trentino. Sempre nelle ultime 24 ore sono 32 i nuovi contagi rilevati, mentre le vaccinazioni hanno superato la soglia delle 300.000 dosi somministrate […]