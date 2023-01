Tramonto in val di Fassa, quattro appuntamenti tra ciaspole e bagno di foresta per godersi l'”enrosadira”

Credit: Apt Val di Fassa

Quattro appuntamenti fino al 10 aprile per vivere quello che i ladini chiamano “enrosadira”, il momento in cui le cime della val di Fassa si colorano di rosa e di rosso per il tramonto.

L’iniziativa “Enrosadira Time”, che si può vivere ogni giorno in alcuni rifugi, agritur e ristoranti della valle fino al 10 aprile, quest’inverno si arricchisce di quattro eventi speciali. Il 27 gennaio nella conca di Fuciade con ristoro all’Albergo Miralago, il 10 febbraio a Ciasa do Parè e dintorni, il 24 febbraio tra agritur Fiores e Masc Aloch e l’1 marzo al Rifugio Maria al Sass Pordoi.

Si comincia il 27 gennaio con è “EnrosadiraTime – Tramonto effetto WOW”, una passeggiata all’ora del tramonto nella conca di Fuciade, con partenza alle 15.30 da Passo San Pellegrino. Assieme a una guida si scoprono le caratteristiche della località, circondata dalle cime di Costabella, Cima Uomo e il gruppo della Marmolada, le cime di Focobon e le Pale di San Martino. Al ritorno la famiglia Pellegrin accoglie gli ospiti, al Rifugio Miralgo, con formaggi e salumi locali, i dolci dello chef Pietro e le frittelle di mela di mamma Carmen, assieme a vin brulè, tè e succo di mela (info e iscrizioni: https://bit.ly/3XOpYHZ)

Il 10 febbraio appuntamento con “EnrosadiraTime – Forest Bathing al tramonto” all’agritur Ciasa do Parè di Soraga e dintorni. Partenza alle 14 dall’agritur per raggiungere in bus navetta il piccolo centro di Tamion, dove ci si immerge nel bosco per l’esperienza di “bagno di foresta”, che garantisce benefici psicologici, emotivi, fisiologici e respiratori. Arrivati in località “Parlaut”, in una caratteristica baita in legno, si degusta un infuso alle erbe e, si rientra a Soraga, ammirando il tramonto che infuoca le cime. Si conclude con un aperitivo a base di prodotti della Ciasa do Parè, quali formaggi e salumi abbinati al miele millefiori Presidio Slow Food, alle confetture e alle verdure fermentate, accompagnate da vino trentino o succo di mela (info e iscrizioni: https://bit.ly/3JqdYc3)

Il 24 febbraio è la volta “EnrosadiraTime – Tramonto on the road” tra agritur Fiores e Masc Aloch. Si parte, assieme alla guida, alle 15.30 dal centro di Pozza per raggiungere Fiores, dove Nadia, che coltiva piante e fiori officinali, offre una delle sue ottime tisane. Si prosegue in passeggiata verso il Masc Aloch, dove dopo la salita finale, si viene ricompensati con i salumi dell’azienda e i formaggi del Caseificio sociale Val di Fassa, mele trentine e un calice di vino da assaporare al tramonto di fronte ai gruppi dolomitici di Sassolungo e Catinaccio (info e iscrizioni: https://bit.ly/3Y83Ybx).

Il primo marzo gran finale con “EnrosadiraTime – Taste the sunset al Sass Pordoi”, al Rifugio Maria. Ai 2950 metri del Sass Pordoi, si ammira il tramonto più spettacolare delle Dolomiti, abbinato a un’apericena con prodotti locali, quali i formaggi della Mèlga de Fascia, la birra artigianale di Rampeèr, i salumi e le carni Felicetti Speck, i particolari profumi ed i sentori di N’Outa serviti in un bicchierino in ceramica di Utòl.

Per partecipare a quest’evento speciale l’appuntamento è alle 16.45 alla stazione di partenza della cabinovia Belvedere di Canazei da dove si sale al Passo Pordoi con un transfer. Quindi tutti in funivia, per ammirare il tramonto e assaggiare le diverse proposte gastronomiche, descritte dai produttori. Al calar della notte si rientra a valle (info e iscrizioni: https://bit.ly/3Hoo1wv).

Oltre ai quattro eventi speciali, ci sono appuntamenti settimanali fino al 10 aprile in diverse strutture della valle. La manifestazione è organizzata da Apt Val di Fassa in collaborazione con diverse aziende del territorio, locali società d’impianti di risalita e “La Strada dei Formaggi delle Dolomiti”. Per informazioni e prenotazioni (info e iscrizioni https://bit.ly/3iZNwec).