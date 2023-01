Il progetto del Museo civico di Rovereto “Flora in vetta” ospite di Rai 3 Geo

Nuove idee per uno sviluppo sostenibile: l’appello del festival Moltiplicazioni

Ritorna in ottobre a Rovereto Moltiplicazioni, il festival delle idee per uno sviluppo sostenibile, con incontri, laboratori e molte altre attività co-progettate insieme alle realtà associative del territorio per raccontare l’Agenda 2030 dell’ONU in modo leggero e concreto. Nato per generare un effetto domino di idee e azioni concrete capaci di contribuire positivamente al raggiungimento […]