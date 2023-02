Vento, in Trentino raffiche fino a 160 chilometri orari

Meteo, bel tempo e vento forte in montagna: sul Careser ha sfiorato i 90 km/h

Oggi, in montagna, hanno iniziato a soffiare forti venti nordoccidentali via via più caldi. Finora la raffica più intensa pari a 86 km/h è stata misurata verso le 13.10 sul Careser a 2600 metri ma anche sui passi Manghen e Tonale si sono misurate raffiche poco superiori a 50 km/h. È possibile che nelle prossime […]