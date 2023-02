A Trento verranno rimosse 4 piante malate e instabili

Piazza Duomo, via l’acqua dal Nettuno

Da lunedì 8 novembre, visto l’abbassamento delle temperature, l’acqua della fontana del Nettuno verrà chiusa. In vista del progressivo abbassamento delle temperature, da lunedì si provvederà quindi alla chiusura ed allo scarico dell’impianto idrico della fontana del Nettuno. Come consuetudine il riavvio è previsto per la Fiera di San Giuseppe, in programma per il 19 […]