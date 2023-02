Il museo di San Michele si dota di un kit per facilitare la visita delle persone con spettro autistico

Un kit per accompagnare nella visita le persone con lo spettro autistico e i loro caregivers. È l’iniziativa del Museo etnografico trentino San Michele (Mets), che ha preparato anche delle cuffie antirumore per evitare il sovraccarico sensoriale per le persone con lo spettro autistico. Alcune sale del Museo, infatti, hanno il pavimento in legno che scricchiola notevolmente al passaggio dei visitatori.

Al Mets ci sono anche diverse riproduzioni in miniatura di macchine idrauliche esposte, che una volta attivate producono rumore, un possibile elemento di fastidio per persone con lo spettro autistico. Le riproduzioni, però, restano un supporto fondamentale per conoscere il funzionamento di questi opifici; ridurre i decibel grazie alle cuffie antirumore è un accorgimento che migliora l’esperienza di visita, tutelando maggiormente la persona sensibile all’eccessivo stimolo sensoriale.

Il Mets ha preso questi accorgimenti dopo il percorso di formazione realizzato con l’associazione genitori soggetti autistici del Trentino onlus. Accorgimenti che fanno parte del progetto “Al Museo mi diverto anch’io”, promosso dalla rete Train – Trentino Autism Initiative dell’Università di Trento, con il coordinamento della cooperativa Il Ponte, ora cooperativa Impronte (Rovereto).

I Servizi educativi del Museo, per favorire la diminuzione degli stimoli sensoriali, hanno individuato luoghi di decompressione e spazi da sfruttare per allontanarsi dai momenti di maggiore confusione. Per informazioni o prenotazioni delle attività inviare una mail ai Servizi educativi del Museo all’indirizzo didattica@museosanmichele.it