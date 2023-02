“Riprendiamoci i rifiuti”, a Trento un convegno spiega il no all’inceneritore

La discarica di Trento. Foto © Gianni Zotta

Si intitola “Riprendiamoci i rifiuti” il convegno organizzato per venerdì 17 febbraio dalle 14 alle 18.30, presso la Sala Caritro di via Calepina 1, a Trento, dal gruppo di realtà e associazioni contrarie alla realizzazione dell’inceneritore in Trentino.

“A dicembre 2022 abbiamo appreso che le discariche per rifiuti urbani in Trentino erano esaurite. Peccato che dal 2016 ad oggi siano stati conferiti oltre 300.000 t di rifiuti speciali che avrebbero dovuto essere collocati altrove. Se questo tipo di gestione del tutto avventata non fosse stata messa in atto ci troveremmo oggi con almeno altri 10 anni di disponibilità. Come se non bastasse, dal 2017 al 2021 si è passati da una quantità di rifiuti urbani di 261.000 t/a fino a ben 283.000 t/a: un incremento di oltre l’8%! 65.000 t/a che hanno ulteriormente aggravato la situazione riducendo la vita utile delle discariche di ulteriori due anni. Tutto questo è un chiaro esempio di una gestione totalmente fuori controllo“, denunciano i promotori del convegno, che si aprirà alle 14.15 con la relazione di Pietro Zanotti, presidente dell’associazione Ledro Inselberg su “La situazione dei rifiuti in Trentino“.

Il pomeriggio proseguirà quindi con Rossano Ercolini, fondatore del movimento Rifiuti zero, che presenterà “I risultati delle politiche Rifiuti zero in Italia“, e con Enzo Favoino (Zero Waste Europe) e lo storico dell’ambiente Marino Ruzzenenti, che sveleranno “I falsi miti dell’incenerimento, e le sue condizioni con l’evoluzione delle politiche ambientali“.

Alle 15.40 Nicola Pascolo, direttore di A&T 2000 S.p.a., spiegherà “Come ridurre il residuo e aumentare la raccolta differenziata“, prima dell’intervento di Luca Torresan (General manager di Sartori Ambiente di Arco) su “Tariffazione puntuale e tecnologie innovative“, e di Andrea Ventura (Ad di Bio Energia Trentino) che parlerà del percorso “Dal compost al biometano“. A chiudere gli interventi, prima del dibattito e delle conclusioni finali, l’intervento di Roberto Scarpari, della Fondazione Banco Alimentare, sullo “Spreco come risorsa“.

Obbiettivo del pomeriggio, che sarà moderato da Francesca Dalrì, giornalista del quotidiano “Il T”, è presentare “non solo dati ma anche soluzioni al problema dei rifiuti, con esperti e aziende del settore”, per promuovere “politiche di riduzione dei rifiuti, riparazione, riuso e riciclo“.