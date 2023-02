Auguri a don Guido Avi che oggi compie 105 anni

Don Guido Avi è il decano dei sacerdoti trentini

105 anni: li compie oggi, martedì 14 febbraio don Guido Avi, il sacerdote più anziano del Trentino. E li festeggerà assieme alla sua comunità a Vigalzano dove, domenica 19 febbraio dopo la Messa alle 9.30 a Vigalzano i volontari organizzeranno un momento di festa nella sala sotto il teatro del paese.

Ricorre, il prossimo 21 marzo, anche l’82° anniversario della sua ordinazione sacerdotale. Un altro record per don Guido Avi, che nei primi anni di sacerdozio è stato viceparroco a Noriglio e poi a Rovereto in Santa Maria; è diventato poi parroco a Cristo Re a Trento – qui è diventato famoso come “don Torta”, soprannome – racconta – “che mi diedero per i fondi raccolti per la costruzione della chiesa parrocchiale, grazie anche alla vendita in ogni angolo del Trentino delle torte realizzate dalle massaie del rione” – ad Albiano e a Baselga del Bondone.

Nel 1983, presiedendo un comitato, fu anche l’artefice della costruzione della chiesetta di Kamaovrunt in Valle dei Mòcheni.