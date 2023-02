Trentino Trasporti, venerdì 17 febbraio sciopero di 24 ore

Sciopero dei buoni pasto mercoledì 15 giugno

Oggi, mercoledì 15 giugno, i buoni pasto non verranno accettati in bar, ristoranti, alimentari, supermercati e ipermercati aderenti alle principali associazioni di categoria della distribuzione e del commercio: Ancd Conad, ANCC Coop, Federdistribuzione, FIEPeT-Confesercenti, Fida e Fipe-Commercio. Ha annunciato lo “sciopero dei buoni pasto” Federdistribuzione in una nota in si spiega che “l’intero sistema di […]