A Pergine il concorso nazionale “Luigi Pigarelli”: ecco i diciotto cori partecipanti

La Banda Sociale di Ala si esibirà sabato 26 febbraio al Teatro di Pergine

È giunto il momento di esibirsi sul palco per la Banda Sociale di Ala, che sarà protagonista del terzo e penultimo appuntamento dell’Ottava Stagione dei Concerti di Musica per Banda, promossa dalla Banda Sociale di Pergine, in concerto sabato 26 febbraio alle 20.45 presso il Teatro di Pergine. La rassegna ha visto ospiti nei due precedenti […]