Si apre oggi il Gran Carnevale Giudicariese: un calendario ricchissimo di eventi

Il momento più atteso del Gran Carnevale Giudariese: la sfilata dei carri. Foto FB Gran Carnevale Giudicariese

Sta per tornare alla grande il Gran Carnevale Giudicariese, a Tione di Trento, che si apre questa sera, giovedì 16 febbraio, e fino a martedì 21, proporrà un calendario ricchissimo di eventi e manifestazioni per una settimana all’insegna del divertimento e della goliardia.

Le manifestazioni che si susseguiranno in queste giornate sono sempre caratterizzate da elementi di novità, ma allo stesso tempo pescano da quella che ormai è una tradizione del paese. Da giovedì 16 a martedì 21 sarà possibile, inoltre, partecipare alla rassegna gastronomica e degustare piatti a tema “la tradizione carnevalesca” nei ristoranti aderenti delle Giudicarie.

Le prime testimonianze riguardanti lo svolgimento di questa celebrazione risalgono infatti al 1887, quando si preparavano delle feste in piazza e si distribuivano gratuitamente un piatto di pastasciutta o di gnocchi, oggi polenta e salamino, alla cittadinanza. Il Gran Carnevale Giudicariese vanta infatti una storia lunga 135 anni. Oggi questa manifestazione è di notevole importanza per le Valli Giudicarie e il Trentino intero, ed è in grado di mobilitare tantissime persone proveniente dalle vallate circostanti.

“Come comitato carnevale teniamo molto a questa manifestazione – racconta Maurizio Iseppi, Presidente del Comitato Gran Carnevale Giudicariese – perché le persone che lo compongono si sono conosciute, sono diventate un gruppo di amici e sono cresciute assieme, proprio grazie alla passione per il Carnevale, che ci ha portato a partecipare con i carri prima e a diventare poi il comitato organizzatore. Un occhio di riguardo lo diamo ai bambini facendo visite agli asili oltre ad organizzare una giornata ad hoc per loro con il carnevale dei Popi e putei, senza tralasciare le persone anziane dei centri diurni e gli ospiti dell’Anfass e del laboratorio sociale”

Numerosi, gli eventi che coinvolgeranno la borgata a partire dalla sfera sociale del Carnevale Giudicariese che, con l’ormai tradizionale giro giro della regina e delle sue ancelle , nei giorni precedenti la settimana grassa, faranno, appunto, visita alle scuole materne delle Giudicarie, ai circoli anziani dei centri diurni e al laboratorio sociale del centro Anfass.

Il vero e proprio carnevale tionese si aprirà con la consegna delle chiavi del paese da parte del sindaco di Tione Eugenio Antolini alla Regina del Carnevale Maddalena Bonomi (questa sera alle 18 al parco “Le Ville”) che le conserverà fino al martedì grasso.

Sabato 18 febbraio si terrà il momento dedicato ai più piccoli: “Il Carnevale dei popi e putei” giunto alla ventiseiesima edizione, un appuntamento a cui il Comitato Carnevale Giudicariese tiene molto vista la grandissima partecipazione dei giovanissimi che, si sa, sono il futuro del carnevale. Sempre sabato, al palatennis tornerà il FesTione di carnevale che, giunto alla sesta edizione, vedrà come special guest il famosissimo dj set Shade, e la dj performer Gloria Fregonese, oltre al resident dj Carl G e al vocalist Dylan B Joker.

Alle 23 si terrà l’estrazione dell’ordine dei carri e dei gruppi mascherati che sfileranno nella grande parata del martedì. Ed eccoci, quindi, alla sfilata del Martedì Grasso, 21 febbraio, il clou della manifestazione. Quest’anno si sfideranno 10 compagini tra carri e gruppi mascherati che partiranno in sfilata alle ore 14 da via Pinzolo alla volta di Piazza Cesare Battisti, guidati dalla Regina del Gran Carnevale Giudicariese accompagnata dai polenter, dai giurati e dalle note della Banda Sociale di Tione.

Giunti in piazza la Regina darà il via al Gran Carnevale Giudicariese con l‘ormai famosissimo ed accattivante discorso di apertura e salirà poi sul balcone con la giuria. Presentate da Fausto Stefani, partiranno, quindi, le esibizioni prima dei gruppi mascherati e poi dei carri allegorici con balli e scenette all’insegna dell’allegria e del puro divertimento. Come da tradizione non potrà mancare la tradizionale distribuzione gratuita di polenta e salam per tutti.

Nel pomeriggio del Martedì grasso finita la sfilata dalle 18 alle ore 21 ci sarà la terza edizione de “la Slargada” la festa pre serale con musica e dj, e, seguirà in serata, dalle ore 20.00, la seconda festa serale al palatennis con Carl G, i marshmallows e con il mitico vocalist Andrea David. Seguirà la serata danzante con le premiazioni.

Inoltre una nota “green”: anche quest’anno il Comitato Carnevale Giudicariese ha pensato di distribuire le bevande ed i pasti usando posate, piatti e bicchieri biocompostabili.

Maurizio Iseppi, infine, chiude sottolineando l’importanza di “ringraziare tutti i ragazzi che ogni anno partecipano e si impegnano nella creazione dei carri e dei gruppi mascherati perché senza di loro il momento clou della sfilata del martedì grasso non potrebbe esistere, e tutte le persone, che a titolo volontaristico danno una mano (sono circa 100 i volontari che ogni anno aiutano il comitato)per il buon esito dell’evento, oltre agli enti pubblici e alle attività private che ci sostengono con contributi. Insomma un buon segnale di ripartenza dopo gli stop forzati!! Viva il carnevale”.