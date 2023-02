Lupo morto a Nago, ucciso da un colpo d’arma da fuoco

Eutanasia per la giovane lupa recuperata in fin di vita in Vallarsa

È stata recuperata dagli uomini del Corpo Forestale Trentino la giovane lupa, gravemente debilitata dalla rogna, che era stata segnalata in Vallarsa, in loc. Speccheri, presso le case della frazione. L’esemplare femmina è stato quindi trasportato al veterinario competente per la gestione dei grandi carnivori, i cui accertamenti hanno evidenziato la gravità delle condizioni dell’animale, […]