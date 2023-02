Una mostra e oltre 30 eventi: al Castello del Buonconsiglio Giappone protagonista

Parte dal prossimo 23 febbraio al Castello del Buonconsiglio di Trento, con la mostra “Incontri in Giappone. Le fotografie di Felice Beato e le raccolte di Giuseppe Grazioli” , un bimestre tutto dedicato al Giappone.

Fino al primo maggio saranno infatti più di trenta gli eventi che faranno da cornice all’esposizione, per raccontare non solo la mostra e la collezione giapponese del museo, ma anche il Giappone a tutto tondo attraverso film, laboratori, visite guidate, concerti e incontri.

Una rassegna di cinema dedicata al cinema giapponese, conferenze con esperti e con i curatori della mostra, laboratori di origami, di suminagashi, di calligrafia, di oshie (bamboline giapponesi), di bonsai, esibizioni di arti marziali, una due giorni (11 e 12 marzo) con il mondo dei manga con Lucca Manga School, un concerto di tamburi giapponesi del famoso trio musicale “Munedaiko” (16 aprile), le musiche suonate dal trio “Ariosto Furioso Trio” con musiche di Debussy, visite guidate alla mostra con un antropologo giapponese e la settimana di eventi “Japanese week”, dal 27 marzo al 2 aprile, in collaborazione con la Fondazione Haydn, il Comune di Trento, la Biblioteca comunale di Trento, il Coordinamento Teatrale Trentino, l’associazione culturale Yomoyamabanashi di Trento, la Bookique di Trento e la Scuola Trentina d’arte Bonsai formano un corposo calendario di eventi.

Le prime quattro serate di cinema (ingresso 3 euro e biglietto on line su www.trentinospettacoli.it) saranno il venerdì sera alle 20.30 e inizieranno il 24 febbraio con la pellicola “Seta”, mentre le ultime quattro inizieranno il martedì sera, per concludersi l’11 aprile con il film di Takita “Departures”.

L’8 marzo ci sarà anche uno speciale per la Festa della donna con la visita guidata alla mostra con Elisabetta Perini. Tra gli eventi clou da non perdere il concerto di tamburi del gruppo Munedaiko domenica 16 aprile alle ore 15 nei giardini del Castello. Munedaiko è un gruppo di studio dedicato alla pratica e alla valorizzazione del tamburo tradizionale giapponese, riconosciuto ufficialmente come collaboratore culturale dall’ambasciata giapponese in Italia, realizzano concerti in tutta Italia e in Europa per far conoscere il potere espressivo dei loro tamburi. Riportando nelle loro incredibili performance la musica, il teatro e la danza di questa secolare tradizione fanno rivivere, a chi li ascolta, frammenti del Giappone antico.

Il programma completo è disponibile online sul sito del museo www.buonconsiglio.it.