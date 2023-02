A Trento arrivano i nuovi autobus a metano

Nei prossimi giorni entreranno in servizio i nuovi autobus a metano per la città di Trento. Lo comunica il presidente di Trentino Trasporti spa, Diego Salvatore. Il piano della società di trasporto pubblico, condiviso con la Provincia e il Comune di Trento, vuole portare la flotta urbana a metano a circa 85 unità, che coprano oltre il 60 per cento dei chilometri percorsi nel capoluogo.

Arriveranno 25 autobus urbani di classe I a metano da 12 metri, aggiudicati alla ditta Solaris Italia S.r.l.. L’appalto del valore di 7 milioni di euro, oggetto dell’aggiudicazione, è stato assegnato a un prezzo netto pari a euro 6.974.810,71.

L’ALIMENTAZIONE A BIOMETANO

Dal primo luglio 2021, dopo alcuni mesi di sperimentazione, una parte del biogas prodotto dalla macerazione di 60.000 tonnellate annue di FORSU (Frazione Organica Rifiuti Solidi Urbani) prodotte in provincia di Trento presso l’impianto di bioenergia di Cadino è avviata ad un moderno impianto di purificazione per la produzione di biometano.

Questo biometano viene utilizzato per la propulsione degli autobus di Trentino Trasporti che operano nella città di Trento. Nel primo anno di servizio – tra luglio 2021 e giugno 2022 – gli oltre 5.800.000 chilometri svolti nel comune di Trento sono stati percorsi per oltre il 54% a metano; il fabbisogno è stato coperto al 95% dal biometano. Inoltre l’utilizzo del biometano ha ridotto di 4.000 tonnellate l’immissione in atmosfera di CO2 e i consumi energetici del 5%.

Il biometano è un combustibile rinnovabile in quanto la CO2 non proviene da fonti fossili ma da rifiuti organici tramite la filiera della raccolta differenziata. I mezzi con tale alimentazione sono identificabili grazie al logo presente sulle fiancate e sul posteriore.

LA FLOTTA DI TRENTINO TRASPORTI

Gli autobus Solaris Urbino andranno ad aggiungersi ai veicoli del parco mezzi di Trentino Trasporti che, a fine 2022, conta 720 mezzi: 238 urbani, 482 interurbani. L’età media dei mezzi è di 10,35 anni.