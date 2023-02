Ucraina, in Trentino oltre 1000 persone accolte dal marzo 2022 al gennaio 2023

Emergenza Ucraina, la protezione civile parte lunedì alla volta della Moldavia

La Protezione civile trentina e quella bolzanina sono pronte per la partenza per la Moldavia, fissata per lunedì 21 marzo: sono 44 le persone che partiranno con 18 mezzi per fornire il materiale per realizzare delle strutture in grado di accogliere più di 500 persone. “Un intervento di una certa responsabilità – lo ha definito […]