Mondiali Skicross, Simone Deromedis è Campione del Mondo

Volley, Champions League. Esordio amaro per la Trentino Itas, ora il Mondiale

Il debutto stagionale in CEV Champions League non riserva soddisfazioni a Trentino Volley. L’avvio dell’undicesima partecipazione al massimo trofeo continentale è infatti coinciso con una battuta d’arresto al PalaBarton di Perugia; i padroni di casa della Sir Sicoma Monini si sono infatti assicurati ieri sera per 3-0 (25-21, 25-18, 25-23) la partita valevole per il […]