Anche una delegazione trentina a Firenze in solidarietà con gli studenti aggrediti del Michelangelo

Anche una delegazione trentina sarà presente, sabato 4 marzo a Firenze, alla manifestazione indetta dalle rappresentanze sindacali delle scuole fiorentine a difesa della Scuola e della Costituzione, dopo che lo scorso 18 febbraio nella città toscana, di fronte al Liceo Classico Michelangelo, alcuni studenti sono stati brutalmente aggrediti da un gruppo di appartenenti al gruppo di “Azione Studentesca”, un movimento giovanile di destra di cui sono stati identificati alcuni componenti.

“Nel corso della settimana scorsa tante sono state le manifestazioni di solidarietà agli studenti coinvolti, alle famiglie, al Consiglio d’Istituto e al Dirigente scolastico. Una fra tutte, la lettera ai propri studenti della Dirigente del Liceo Scientifico Statale Leonardo da Vinci, la Dott.ssa Annalisa Savino, con la quale li invitava al giudizio critico e a non sottovalutare episodi violenti che possono celare un substrato di stampo fascista e a non essere mai indifferenti di fronte alla violenza. Le successive dichiarazioni del Ministro dell’Istruzione Valditara – che derubricava la lettera come “inappropriata e strumentale” e anziché manifestare la propria vicinanza agli studenti e ai dirigenti scolastici dei due Licei e condannare nettamente l’episodio attaccava la Dirigente Savino, colpevole a suo giudizio di “politicizzazione” dell’accaduto – hanno scatenato una risposta corale a difesa della preside proveniente da tutto il mondo democratico e antifascista”, scrive la Flc del Trentino, che ha raccolto l’appello delle RSU delle scuole fiorentine e parteciperà alla manifestazione nazionale.

La partenza del corteo è prevista alle ore 14:30 per giungere in Piazza Santa Croce attorno alle 16:00 dove si terranno alcuni interventi di studenti, genitori, RSU e dirigenti sindacali. Le strutture regionali e provinciali delle tre sigle sindacali confederali stanno organizzando i trasporti per raggiungere Firenze per quella che si annuncia come una grande manifestazione in cui tutto il Paese si raccoglierà attorno al Liceo Michelangelo, alla Scuola e alla Costituzione, per difenderne i valori di democrazia, inclusione e antifascismo: contro ogni forma di violenza.