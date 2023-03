Tragedia di Crotone, il presidio in piazza Pasi: “Non possiamo accettare che si continui a morire”

Richiedenti asilo sgomberati alle Albere. L’Assemblea Antirazzista: “Violazione della normativa che ha precise responsabilità”

Sono stati sgomberati dalla polizia nella notte tra domenica 31 luglio e lunedì 1 agosto alcuni richiedenti asilo non accolti nel sistema di accoglienza provinciale che si erano sistemati in un insediamento informale nei pressi del parco delle Albere. Come spiega l’Assemblea Antirazzista Trento, si tratta di “persone, tutte richiedenti asilo in attesa di poter […]