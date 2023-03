Borgo dei Borghi, per il Trentino è candidato Bondone. Domenica aprono le votazioni

Entra nel vivo la decima edizione del Borgo dei Borghi 2023. Il Trentino sarà rappresentato da Bondone, in valle del Chiese. Sarà possibile votare per il borgo più bello d’Italia dalle 18.40 di domenica 12 marzo 2023 sul sito www.rai.it/borgodeiborghi/; il vincitore sarà proclamato domenica 9 aprile in prima serata su Rai 3.

Le votazioni – gratuite – si chiuderanno domenica 26 marzo alle 23.59. In questa finestra temporale sarà possibile esprimere un voto al giorno da ogni propria mail, indicando sempre una sola preferenza. Per votare è necessario possedere una credenziale di accesso a Raiplay, fare il login al sito e, dopo l’autenticazione, esprimere la propria preferenza di voto.

Gli utenti non ancora registrati per votare dovranno creare una utenza Raiplay indicando: username, password e un indirizzo e-mail di riferimento. Il regolamento completo è disponibile all’indirizzo: www.rai.it/borgodeiborghi/.

IL BORGO DI BONDONE

Bondone, borgo sopra le nuvole, è il comune più a sud in Valle del Chiese, affacciato sulla sponda nord del Lago d’Idro, al confine con la Lombardia e nasce storicamente come paese di carbonai. Qui, percorrere le strette strade selciate, passare sotto archi, prendere per viottoli che si trasformano in ripidi scalini tra le case, sfiorare i muri a secco coperti di muschio, ammirare gli affreschi che decorano alcuni edifici come la “Madonna in Trono” (XVI secolo), è come compiere un viaggio a ritroso nel tempo, a stagioni lontane e dure. Quando, cioè, i carbonai e le loro famiglie vivevano qui solo per quattro mesi e nei restanti si spopolava, sprofondando nel silenzio. Lungo la strada che sale a Bondone, aggrappato ad uno sperone roccioso, si incontra anche Castel San Giovanni, antico maniero della Famiglia Lodròn.