Lavarone, in biblioteca si parla di anfibi e migrazioni primaverili

Posticipato “Il Mercato della Terra” degli Altipiani Cimbri, domani incontro su Zoom

È stato posticipato al mese di aprile “Il Mercato della Terra” degli Altipiani Cimbri, che avrebbe dovuto prendere il via sabato 20 marzo, a Lavarone. L’iniziativa della Comunità Slow Food per lo Sviluppo Agroculturale degli Altipiani Cimbri, in collaborazione con la Condotta Slow Food Valle dell’Adige Alto Garda, nata per creare un momento di incontro tra […]