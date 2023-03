Admo Trentino, nel weekend torna “Una Colomba per la Vita”

Saranno più di 40 le piazze di tutto il Trentino che, sabato 18 e domenica 19 marzo, ospiteranno la campagna di Admo Trentino “Una Colomba per la Vita”.

“Negli ultimi 2 anni abbiamo raggiunto risultati eccezionali”, spiega il presidente dell’associazione di donatori di midollo osseo, Alberto Zampiccoli. “Nel 2022 l’attività di sensibilizzazione nelle scuole, attraverso gli eventi informativi, in piazza, sui social, unita all’importantissimo passaparola, ha portato oltre 1.100 nuovi iscritti. Il laboratorio HLA dell’ospedale Santa Chiara di Trento, un’eccellenza a livello nazionale, ha tipizzato 882 nuovi potenziali donatori che sono entrati, tramite un semplice prelievo di sangue, a far parte del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo Ibmdr”.

Sempre nel 2022, precisa Zampiccoli, “i donatori effettivi sono stati ben 22”, e hanno superato quelli del 2021, che erano stati 16. Solo poco tempo fa, la Provincia di Trento ha guadagnato il primo posto – nel 2021 e nel 2022 – per indice di donazione a livello italiano. E il Trentino si è distinto per il più alto indice di reclutamento d’Italia: nel 2022 è stato di 82 tipizzati su 10 mila persone in età da tipizzazione, cioè tra i 18 e i 35 anni, rispetto ai 26 della media nazionale.

Fai un gesto semplice, aiutaci a regalare vita! Cerca la piazza più vicina a te consultando il nostro sito www.admotrentino.it, in costante aggiornamento. Puoi scriverci a info@admotrentino.it o chiamarci allo 0461933675.

COME DIVENTARE POTENZIALE DONATORE DI MIDOLLO OSSEO?

Se hai tra i 18 e i 35 anni (36 non compiuti), pesi più di 50 chili e godi di buona salute sei il tipo giusto! Puoi informarti sulle modalità di donazione e iscriverti scaricando i moduli sul sito www.admotrentino.it. Sarai contattato da ADMO Trentino per fissare l’appuntamento per la tipizzazione, il prelievo di sangue che ti consentirà di entrare a far parte del Registro italiano dei donatori di midollo osseo IBMDR (Italian Bone Marrow Donor Registry). Potresti essere proprio tu quell’1 su 100.000 compatibile con un malato nel mondo in attesa di un trapianto, la sua unica speranza di vita!